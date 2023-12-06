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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن «حياة كريمة»| محافظ أسوان يتابع تنفيذ 28 مشروعا بقرية أبو سمبل

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار الجولات الميدانية لتفقد الجهود المبذولة ومتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

وكلف المحافظ بسرعة التنسيق والتعاون لإزالة كافة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية والإرتقاء بمستوى الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

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حياة كريمة

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد إلى قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور الميدانى لتفقد المشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة بإجمالى 28 مشروع متنوع يستفيد منها عدد 13 ألف و273 مواطن ومواطنة من الأهالى موزعين على 7 قرى فرعية ونجوع وتوابع ، موضحاً بأنه تم الإنتهاء من 14 مشروع بنسبة 100% وهى تضم مشروعات إنشاء المجمعين الخدمى والزراعى والسوق الأسبوعى ، بجانب إنشاء عدد من الكبارى المنشأة على الترع ، وأيضاً عدد من مشروعات الإحلال والتجديد الكلى والجزئى بالمدارس ، علاوة على مشروعات لرفع كفاءة وتطوير خطوط وشبكات الكهرباء . 

وأشار اللواء ياسر عبد الشافى بأن الجولة الميدانية شملت تفقد عدد 6 مشروعات تراوحت نسب التنفيذ فيها مابين 90 إلى 99% وهى تضم مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة إسعاف قسطل ومركز شباب توشكى شرق ، بجانب مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب وجارى تكثيف الأعمال للوصول بنسب التنفيذ فيها إلى 100% بنهاية الشهر الجارى ، بالإضافة إلى تفقد عدد 8 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 42% إلى 75% وهى تضم مشروعات إنشاء مدرسة أبو سمبل الإبتدائية ، فضلاً عن مشروعات خاصة بالصرف الصحى .

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جهود

وقال السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بالإلتزام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

هذا وتحت شعار " أنزل شارك ... صوتك أمانة " واصلت وحدة السكان بمحافظة أسوان بالتعاون مع المحليات تنفيذ سلسلة من الندوات التعريفية بمختلف المراكز والمدن .

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