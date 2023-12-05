محافظ أسوان يتابع جهود حملات طرق الأبواب بلدي أمانة بقرى حياة كريمة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المتواصلة التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب ، والتى تقام تحت عنوان " بلدى أمانة " داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم إستهداف مختلف قرى حياة كريمة حيث تم تنفيذ حملة طرق الأبواب فى 25 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بواقع 4 ألاف زيارة منزلية حيث إستفاد منها 25 ألف و 56 من السيدات والرجال والأطفال .

النظرة الإيجابية

ولفتت هدى مصطفى بأن الحملة ترتكز على تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع ، خاصة فى ظل الأزمات العالمية.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، وأيضاً ميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام .