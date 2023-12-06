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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بأسوان: افتتاح 4 دورات تدريبية تستهدف 80 شخصًا

جهود مديرية العمل
جهود مديرية العمل بأسوان

قال فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان :   افتتحنا 4 دورات تدريبية بمركز تدريب المحمودية يستيفد منها 80 متدربا فى كل مهنة بواقع 20 متدربا فى كل دورة وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى بهدف تدريب الشباب من الجنسين على مهن يتطلبها سوق العمل فى التفصيل والخياطة وصيانة المحمول والتطريز وصيانة الحاسب الآلى.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" للإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان . 

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مهنتك مستقبلك

وأشار فوزى صابر إلى أن مدة الدورات تتراوح بين 30 يوماً وحتى 56 يوماً حيث يحصل فيها المتدرب خلال الأسبوع الأول على مهارات حياتية ، ويتم تقديم وجبه خفيفه مع صرف بدل إنتقال لكل متدرب عن كل يوم تدريبى يصل إلى 60 جنيهاً يوماً .

وأكد صابر مدى الجدية لدى المتدربين للإقبال على هذه الدورات التدريبية لما لها من عوائد إيجابية متعددة ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل حسن شحاته ، ومحافظ أسوان اللواء شرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية والتى يتطلبها سوق العمل الحر .

كما قدموا الشكر للقائمين على توفير المكان الملائم والمناسب لتنفيذ هذه البرامج التدريبية ، ومؤكدين على عزمهم لبذل أقصى ما فى وسعهم لإكتساب أعلى المهارات والخبرات فى مجال كل مهنة .

 

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