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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يؤكد وضع الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

أكد محافظ أسوان أشرف عطية على وضع كافة الاستعدادات والتجهيزات النهائية، لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال لأيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري على مستوى 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، منهم 12 لجنة تم تخصيصها للوافدين.

وذكر بيان صحفي لمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء، أن المحافظ كلف لجنة الجولات التفقدية برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة أخر الاستعدادات داخل مقار اللجان الانتخابية، وبمشاركة مديري الإدارات والمديريات والجهات المعنية، ورؤساء الوحدات المحلية. 

من جهتها، شددت السكرتير العام للمحافظة بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية للتأكيد على الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الجارية وللاطمئنان على وضع اللمسات النهائية لاستقبال فعاليات العملية الانتخابية وضمان إنجاحها وخروجها بالشكل اللائق .

وأكدت أن جولتها الميدانية شملت المرور على 16 لجنة فرعية، بالإضافة إلى لجنة أخري للوافدين وذلك داخل 15 منشأة تعليمية ومحلية وخدمية بمركزي كوم أمبو وإدفو، موضحة أنه تم التشديد علي توفير جميع الاحتياجات اللازمة من الأثاثات وغيرها من التجهيزات الفنية والمفروشات بالقاعات المخصصة لصناديق الاقتراع، وأيضا بأماكن الاستراحات مع سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه العمومية ودعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمعطرات ، وأيضا المنظفات والمطهرات اللازمة.

واشارت المهندسة فاطمة إبراهيم إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة والأتربة والاهتمام بتنسيق وتهذيب وري الأشجار والمسطحات الخضراء، بجانب القيام بأعمال الكنس والرش وتسوية الطريق ورفع كفاءة البلدورات والأسوار بمحيط المقار الانتخابية مع سرعة إرسال تقارير مصورة تفيد تلافي كافة الملاحظات المرصودة. 

وأضافت السكرتير العام بأنه تم التوجيه بالالتزام بتوفير أماكن للانتظار مجهزة بالمظلات والمقاعد المطلوبة، فضلاً عن الاهتمام بتركيب الأعلام والبانارات واللافتات التوضيحية والتوعوية لحث المواطنين وتشجيعهم على النزول والمشاركة الإيجابية في هذا العُرس الديمقراطي الكبير.

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