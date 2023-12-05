بحضور النائب محمد أبو العينين.. محافظ أسوان يشارك في جلسات قمة المناخ بدبىCOP28

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في جلسة المرأة المصرية والمناخ ضمن العديد من الجلسات بقمة دبى ، ووسط حضور كبير من المسئولين والوزراء المصريين والعرب والدوليين ، ووكيل مجلس النواب النائب البرلمانى محمد أبو العينين.

وبعد حصول محافظة أسوان على جائزة المركز الأول عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة ، وتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمى للمناخ كوب 28 بدولة الإمارات .

قمة دبى

عرض محافظ أسوان مشروع المسرعات لتمكين المرأة كأول منصة إلكترونية على مستوى الوطن العربي تدعم السیدات لتنفیذ المشروعات الخضراء المستدامة وتسرع من معدلات تنفیذھا ونتیجة لتعدد مجالات المشروعات لتطبیق المشروع ، موضحاً أن المشروع يتمثل فى تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية خلال فترة زمنية وجيزة بعيداً عن التعقيدات الروتينية بإستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى الإسراع بإجراءات تنفيذ مشروعات رائدات الأعمال المنزلية ضمن جهود المحافظة لتمكين المرأة .

وأكد اللواء أشرف عطية أن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية، حيث حققت المحافظة المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى ، بالإضافة إلى توليها المناصب القيادية العليا .