مصر بخير.. رجال إسعاف أسوان يسلمون 110 آلاف جنيه عثروا عليها| تفاصيل

فى كل يوم نجد نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها فى كل وقت وحين، لما يجسدونه من أعمال وأفعال تستحق كل التقدير والإحترام.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " مثالا مشرفا سطر أسمه من نور فى أداء الأمانة لأصحابها ليكونوا قدوة يحتذى بها، ويستحقوا عن جدارة وسام الشرف، وفى هذه المرة نتحدث عن رجال الإسعاف بمحافظة أسوان، فبجانب دورهم الوطنى والإنسانى فى الحفاظ على سلامة الأرواح، وبذل أقصى ما لديهم من جهد فى سبيل تحقيق ذلك على الوجه الأكمل.

نماذج مشرفة

فيضاف لذلك ما قام به أصحاب الأيدى البيضاء من رجال مرفق إسعاف أسوان وهم عبد الوهاب عبد البديع مسعف بمرفق أسعاف أسوان ، ومحمد فتحي مشرف إسعاف أسوان، واللذان قاما بتسليم مبلغ مالى وقدره 110 آلاف جنيه، و2 هاتف محمول الأول نوعه ريد مى بالكرتونة والضمان الخاص به، والثاني اوبو ويوجد به كسر، ودفتر فواتير باسم شركة الحجازي للتجارة والتوزيع، وختم خاص بنفس الشركة، وكيس يد رمادى اللون ومغلق، مبلغ مالي آخر وقدره 390 جنيهًا، و2 مفتاح سيارة.

وأكد أبناء أسوان من النماذج المشرفة من رجال الإسعاف عبد الوهاب عبد البديع ، ومحمد فتحى على أنه عقب وقوع حادث بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة تمثل فى انقلاب سيارة ربع نقل وهو ما أسفر عن إصابة شخص، وأثناء نقل الشخص للمستشفى تم العثور على مبلغ مالي تخطى الـ100 الف جنيه وهاتف محمول جديد، وعدد من المتعلقات الشخصية للمصاب.

ونظراً لأمانة رجال مرفق إسعاف أسوان، وحرصهم على توصيل المصاب وجميع متعلقاته بكل أمان، تم جمع كل ما يخصه وتم العثور عليه بالحادث لأمانة المستشفى بعد توصيل المصاب.

الأيدي البيضاء

وتعود التفاصيل عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديداً عند قرية غرب أسوان أمام نقطة أسعاف القرية في اتجاه مركز إدفو شمال المحافظة.



وضعها تم وصول رجال مرفق اسعاف أسوان إلى مكان بلاغ أنقلاب السيارة لنقل المصاب الذى تبين أنه يدعى محمد جمال أبو المجد، وعمره 32 عاماً ، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية واتخاذ اللازم كعادتهم.

وفي أثناء نقل المصاب تبين انه بحوزته مجموعة من المتعلقات الشخصية التى تم إيداعها فى أمانات مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة وشملت التالى: مبلغ مالى وقدره 110 ألاف جنيه، و2 هاتف محمول الأول نوعه ريد مى بالكرتونة والضمان الخاص به، والثاني اوبو ويوجد به كسر، ودفتر فواتير باسم شركة الحجازي للتجارة والتوزيع، وختم خاص بنفس الشركة، وكيس يد رمادى اللون ومغلق، مبلغ مالي آخر وقدره 390 جنيهًا، و2 مفتاح سيارة.