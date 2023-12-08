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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: نراهن على الوعي الوطني للأهالي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه يراهن على الوعى الوطنى والمخزون الحضارى لأهالى أسوان بالنزول للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024 ، والتى ستجرى أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجارى ، وذلك رداً للجميل الذى قدمته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى صورة مشروعات غير مسبوقة شهدتها مختلف مدن ومراكز المحافظة ، وخاصة مركز نصر النوبة

جاء ذلك أثناء المؤتمر الجماهيرى عقب أداءه لصلاة الجمعة بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل بنصر النوبة حيث ألقى الخطبة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بعنوان " الإيجابية". 

يأتى ذلك ضمن جولات محافظ أسوان الميدانية المتتالية بمختلف أنحاء المحافظة لحث وتشجيع وتحفيز المواطنين ، ورافق المحافظ فى جولته النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وصابر حسين رئيس المركز ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية. 

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خطط التنمية 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن مركز ومدينة نصر النوبة حصل على نصيب الأسد من خطط التنمية ودعم البنية التحتية والخدمات الجماهيرية سواء من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى شهدت ضخ إعتمادات مالية وصلت إلى 3.3 مليار جنيه بإجمالى عدد 313 مشروع لتخدم أكثر من 150 ألف نسمة ، علاوة على تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة 423.6 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر من إجمالى 14 مشروع موزعة بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة ، فضلاً عن مشروعات الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2023/2024.

وطالب بعدم الإلتفات لأى دعاوى مغرضة تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية والعمران ، وأيضاً التماسك الوطنى الغير مسبوق ، بالإضافة إلى حالة الإستقرار والأمن والأمان للوطن ، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى نعيشها إقليماً وعالمياً على المستوى السياسى والعسكرى والإقتصادى .

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