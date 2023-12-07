محافظ أسوان يكرم مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش وذلك بإهدائه درع المحافظة تقديراً لجهوده البارزة خلال فترة توليه مسئولية المديرية.

التكريم

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذا التكريم يأتى ضمن حرص المحافظة على إثابة المخلصين فى عملهم ورفع مستوى الأداء خلال فترة توليه كان من أبرزها إنتظام العملية التعليمية على مدار الفترة الماضية ، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التكدس داخل الفصول ، وخاصة فى المناطق الشعبية والنائية والقرى بزيادة عدد المدارس سواء التى تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو الصيانة الشاملة لها.

متمنياً التوفيق لمن سيتولى مسئولية المديرية ، وأن يكون خير خلف ، ويعمل على إستثمار إمكانيات المديرية بالشكل الأمثل بما يصب فى صالح مواطنى المحافظة .