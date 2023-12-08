محافظ أسوان: الإقبال على الانتخابات يعبر عن المشاركة الوطنية فى الإستحقاق الدستورى

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المؤتمر الموسع مع رؤساء وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية.

وذلك تحت شعار " أنزل شارك من أجل مصر " ولتحقيق المشاركة الإيجابية فى العرس الديمقراطى المتمثل بإجراء الإنتخابات الرئاسية 2024.

انتخابات

وقد أكد اللواء أشرف عطية، أهمية تحفيز وحث المواطنين للمشاركة الوطنية فى هذا الحدث التاريخى الذى ستشهده مصرنا الحبيبة على مدار أيام ( 10 و 11 و 12 ) ديسمبر الجارى.

ولفت المحافظ إلى أن الإقبال على اللجان الإنتخابية من أبناء أسوان بمختلف فئاتهم وطوائفهم وقبائلهم سيعبر عن وعيهم وإدراكهم وإصرارهم على المشاركة الإيجابية والفعالة بهذا الإستحقاق الدستورى.

وأشار أشرف عطية إلى أن خروج المواطنين ونزولهم إلى اللجان بكثافة سيبث رسالة للعالم على عظمة المصريين وقدرتهم على تخطى التحديات ، والعبور إلى مستقبل أفضل.

وأكد محافظ أسوان، أهمية الخروج بالإنتخابات الرئاسية فى أبهى صورة ممكنة وبشكل إحتفالى ، وهو الذى يتطلب تشجيع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع وسط أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية.

لجان انتخابية

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضاً 12 لجنة للوافدين ( المغتربين ) منهم 6 لجان بمركز أسوان ( مدرسة اللغات المتميزة ، مدرسة محمد الدمرداش ، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة ، شركة جنوب الوادى للإستصلاح الزراعى ، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الإبتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية ، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة ).

وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة ، بالإضافة إلى عدد 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة ، وسليمان على الثانوية ، فضلاً عن عدد 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو ، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.