محافظ أسوان: تمكين المرأة يأتي ضمن أولويات الأجندة التنفيذية

أكد محافظ أسوان، أشرف عطية، أن تمكين المرأة الأسوانية يأتي ضمن أولويات الأجندة التنفيذية بالمحافطة بالإضافة إلى توليها المناصب القيادية العليا.



جاء ذلك خلال مشاركة، المحافظ، اليوم /الثلاثاء/، في جلسة المرأة المصرية والمناخ ضمن العديد من الجلسات بقمة دبي، ووسط حضور كبير من المسئولين والوزراء المصريين والعرب والدوليين.



وأضافت المحافظة - في بيان لها - أن المحافظ عرض مشروع "المسرعات" لتمكين المرأة كأول منصة إلكترونية على مستوى الوطن العربي تدعم السیدات لتنفیذ المشروعات الخضراء المستدامة وتسرع من معدلات تنفیذھا، وقال إن المشروع يتمثل في تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية خلال فترة زمنية وجيزة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية باستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإسراع بإجراءات تنفيذ مشروعات رائدات الأعمال المنزلية ضمن جهود المحافظة لتمكين المرأة.