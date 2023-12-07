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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"رحلة قلم" سلسلة الوفاء بنادى أدب أسوان تحتفى بالأدباء 

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات الثقافية بأسوان

نظم نادي أدب قصر ثقافة أسوان أولى حلقات سلسلة "رحلة قلم" واستضافة الكاتب القاص والشاعر محسن حسن عبد الكريم.

ويأتى ذلك أثراءً للحركة الأدبية وإحتفاء بالأدباء والكتاب والشعراء و مسيرتهم الأدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى. 

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نادي الأدب

وقدم الشاعر محسن حسن من خلال اللقاء سنوات من العطاء إبداعا وإثراء للحركة الأدبية، أداره الشاعر حسني الإتلاتي، شارك باللقاء الشاعر عباس حمزة والشاعر والإذاعي يوسف عبدالعزيز ، بحضور أعضاء النادى، لفيف من الأدباء ومجموعة الأدباء الشباب

وتحدث المحتفى به عن مسيرته وأنه عاصر الرواد حجاج الباي وسيد جاد وهاشم زقالي وفنجري التايه ومحمد محمد شاهين و النوبي عبدالراضي، ثم جيل الشباب الذين أصبحوا مبدعين كبار مثل عصام راسم وأبو خنيجر و غيرهم، وأنه كان ناشطا أدبيا، وعضو مؤسس سلسلة إبداعات جنوبية. 

وهو مسئول عن الحركة الأدبية فى معهد الخدمة الاجتماعية والمعهد الفني التجاري ومجلة صوت المعهد وصوت الحياة وصوت الجامعة، ثم استعرض سلسلة من إصداراته الأدبية همسات في الحب، والحياة خواطر، مذكرات أخصائي اجتماعي، مجموعة قصصية كنوز المعرفة ثلاثة أجزاء، حكايات حب، كتاب خواطر قصصه، ومقالاته منشورة بالصحف والمجلات ، وقرأ محسن قصدتين، ومجموعة من مربعات شعر العامية، قرأ الشاعر حسني الإتلاتي مجموعة من ومضاته التى ينشرها على صفحته الخاصة على الفيسبوك .

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أنشطة وفعاليات ثقافية

تأتى حلقات سلسلة "رحلة قلم" ضمن خطة إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، وتنفذ من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف محمود.

والشاعر محسن حسن من مواليد محافظة أسوان نشرت أعماله في صحف الأخبار والجمهوربه و المساء و الأهرام المسائي والوفد وفي الصحف المحليه بأسوان، وفي مجلتي القصة و ابداع وفي روزاليوسف وفي أقلام أسوانية و جنوبية، وابداعات أسوانية، كما نوقشت أعماله في الاذاعة وفي قناه طيبة.

وصدر له الهدف مذكرات أخصائي إجتماعي، و عضة كلب، وكلام في الحب، وحكايات حب، سبع قصائد إليها، وهمسات في الحب والحياه، وعلي فكرة، وبستان المعرفه، و كنوز المعرفة، شارك فى مؤتمر المنيا الأدبي، وفي مؤتمر أنس الوجود الأدبى بأسوان.  

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