استجابة إنسانية.. محافظ أسوان يزور مزرعة شباب الخير بأبو سمبل

استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطلب شباب قروى أبو سمبل بالمركز، بزيارة مزرعة شباب الخير ( كافل اليتيم)، والتى قام باستصلاحها شباب القرية على مساحة 5 أفدنة، وتضم أجود الأنواع من أشجار الليمون من أجل توجيه عوائدها لرعاية وكفالة الأطفال الأيتام، وأيضاً لخدمة جبانة المقابر العمومية.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتبنى إحدى جمعيات النفع العام لهذا المشروع لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منه.

إستجابة إنسانية

وأشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف لتنفيذ أعمال الخير بسواعد شباب القرية وهو ما يؤكد على روح الولاء والإنتماء للوطن وللمجتمع، فيما وافق أشرف عطية على تلبية مطلب أحد الشباب من ذوى الهمم بتشغيله ضمن نسبة الـ 5٪ فى القطاع الخاص، مكلفاً مدير مديرية العمل بإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.