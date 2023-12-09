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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أماكن لجان الوافدين في محافظة أسوان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

ساعات قليلة ويتم إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 ، نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أماكن استقبال الوافدين "المغتربين" في محافظة أسوان للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، والتى تنطلق غداً 10 ديسمبر الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام. 

 

1- خصصت محافظة أسوان عدد 12 لجنة للوافدين خلال الانتخابات الرئاسية. 

 

2- تقع لجان الوافدين بكافة مقرات ومراكز اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف مراكز المحافظة.

 

3-وجاء توزيع اللجان الانتخابية للوافدين فى أسوان وعددهم 12  كالتالى:

 

= 6 لجان بمركز أسوان وهى:

- مدرسة اللغات المتميزة 

- مدرسة محمد الدمرداش

- مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة

- شركة جنوب الوادى للإستصلاح الزراعى

- مدرسة أبو سمبل الإبتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية 

- مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة. 

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لجان الوافدين

لجنة بمركز نصر النوبة

داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة. 

 

2 لجنة بمركز إدفو وهم:

مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة

مدرسة سليمان على الثانوية

 

2 لجنة بمركز كوم أمبو وهم:

الإدارة الزراعية

مركز شباب كوم أمبو.

 

وآخرهم لجنة بمركز دراو وهي:

داخل مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين. 

 

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