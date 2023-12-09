تعرف على أماكن لجان الوافدين في محافظة أسوان

ساعات قليلة ويتم إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 ، نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أماكن استقبال الوافدين "المغتربين" في محافظة أسوان للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، والتى تنطلق غداً 10 ديسمبر الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام.
1- خصصت محافظة أسوان عدد 12 لجنة للوافدين خلال الانتخابات الرئاسية.
2- تقع لجان الوافدين بكافة مقرات ومراكز اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف مراكز المحافظة.
3-وجاء توزيع اللجان الانتخابية للوافدين فى أسوان وعددهم 12 كالتالى:
= 6 لجان بمركز أسوان وهى:
- مدرسة اللغات المتميزة
- مدرسة محمد الدمرداش
- مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة
- شركة جنوب الوادى للإستصلاح الزراعى
- مدرسة أبو سمبل الإبتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية
- مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة.
لجان الوافدين
لجنة بمركز نصر النوبة
داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة.
2 لجنة بمركز إدفو وهم:
مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة
مدرسة سليمان على الثانوية
2 لجنة بمركز كوم أمبو وهم:
الإدارة الزراعية
مركز شباب كوم أمبو.
وآخرهم لجنة بمركز دراو وهي:
داخل مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين.