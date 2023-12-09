تعرف على أماكن لجان الوافدين في محافظة أسوان

ساعات قليلة ويتم إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 ، نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أماكن استقبال الوافدين "المغتربين" في محافظة أسوان للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، والتى تنطلق غداً 10 ديسمبر الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام.

1- خصصت محافظة أسوان عدد 12 لجنة للوافدين خلال الانتخابات الرئاسية.

2- تقع لجان الوافدين بكافة مقرات ومراكز اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمختلف مراكز المحافظة.

3-وجاء توزيع اللجان الانتخابية للوافدين فى أسوان وعددهم 12 كالتالى:

= 6 لجان بمركز أسوان وهى:

- مدرسة اللغات المتميزة

- مدرسة محمد الدمرداش

- مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة

- شركة جنوب الوادى للإستصلاح الزراعى

- مدرسة أبو سمبل الإبتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية

- مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة.

لجان الوافدين

لجنة بمركز نصر النوبة

داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة.

2 لجنة بمركز إدفو وهم:

مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة

مدرسة سليمان على الثانوية

2 لجنة بمركز كوم أمبو وهم:

الإدارة الزراعية

مركز شباب كوم أمبو.

وآخرهم لجنة بمركز دراو وهي:

داخل مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين.