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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوافق على استكمال إجراءات التعاقد لـ65 قطعة أرض بمدينة نصر النوبة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان،  الموافقة لبعض المواطنين على استكمال إجراءات التعاقد وإصدار التراخيص لـ65 قطعة أرض بمدينة نصر النوبة، وذلك بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات. 

جاء ذلك أثناء اللقاء الموسع للواء أشرف عطية مع أهالى مركز نصر النوبة بمسجد الهدى بقرية أبوسمبل .

من جانبه، أوضح صابر حسين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم جميع أوجه التسهيلات الممكنة بعيداً عن الإجراءات الروتينية المعقدة، فقد تم عرض مذكرة تفصيلية بتوقف التعامل على ملفات هذه الأراضى الفضاء.

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وقال إن ذلك يرجع لارتباطها بالقضية رقم 311 لسنة 2014 بنصر النوبة، ولذا أحال المحافظ الموضوع لاستطلاع الرأي القانوني للمستشار القانوني، والذى أوصى بالموافقة فى التعامل مع المواطنين أصحاب هذا القطع سواء فيما يتعلق باستكمال إجراءات التعاقد، وأيضاً إصدار تراخيص البناء اللازمة لها.

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