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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد اصطفاف المركبات لخدمة المواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم باللجان الإنتخابية

إصطفاف الأتوبيسات
إصطفاف الأتوبيسات بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  اصطفاف المركبات من الأتوبيسات والمينى باص والميكروباصات المشاركة فى خدمة المواطنين لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم والسيدات أثناء نزولهم للجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم بما يساهم فى تخفيف مشقة التنقل والحركة للناخبين وذلك إستكمالاً للجهود المكثفة لإنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية ، وخاصة اللجان الواقعة بالمناطق النائية والقرى والأحياء والأماكن البعيدة نظراً لطبيعة أسوان كمحافظة طولية ، ووقوع القرى وعدد من الأحياء على المرتفعات الجبلية .

وخلال تفقده لمكونات الإصطفاف الذى رافقه فيه اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أعطى محافظ أسوان توجيهاته بإعطاء الأولوية فى التنقل للفئات الغير قادرة فى القرى والمناطق الشعبية ، مع توافر الخدمات الإرشادية لتعريفهم بلجانهم من خلال الموقع الرسمي للإنتخابات الرئاسية أو خدمات شركات الإتصالات أو تطبيق عين المواطن الذى أطلق من مركز التحول الرقمى بالمحافظة .

محافظ أسوان يتفقد اللجان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين

محافظ أسوان يكرم مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش

الانتخابات

وأشار أشرف عطية إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه التيسير والتسهيل والدعم اللوجستى للناخبين خلال أيام إجراء الإنتخابات فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجارى لضمان توافر مختلف وسائل الخدمات والراحة بالتعاون مع الشركات والمصانع وجامعة أسوان ، بالإضافة إلى مشروع النقل الداخلى .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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