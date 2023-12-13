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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: الأهالي صنعوا ملحمة وطنية خلال الانتخابات الرئاسية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر لجميع فئات وأطياف أهالى أسوان الذين أظهروا مدي وعيهم ووطنيتهم خلال أيام الانتخابات الثلاث من خلال التوافد والمشاركة بكثافة للإدلاء بأصواتهم وظهور المحافظة بالشكل الحضارى.

 

وأكد محافظ أسوان أن مواطنى المحافظة صنعوا خلال أيام الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية، وتلاحم وتماسك الجميع من أجل استكمال مسيرة التنمية و بناء الدولة المصرية الحديثة والحفاظ علي أمنها واستقرارها.

 

دعم لوجستى.. محافظ أسوان يتابع الإنتخابات من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ.. صور

جولة ميدانية لمحافظ أسوان للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية

الانتخابات

وأشاد محافظ أسوان بكافة الجهات القضائية والأمنية التى أشرفت وساهمت فى إتمام العملية الانتخابية بشكل مشرف وأظهرت مصر بصورة إيجابية ومشرفة أمام العالم أجمع.

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