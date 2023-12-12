قبل ساعات من الإغلاق.. توافد مواطني أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية

شهدت مختلف اللجان بمراكز ومدن وقرى محافظة أسوان، توافد عدد من المواطنين قبل ساعات من غلق لجان الانتخابات الرئاسية 2024.

انتخابات الرئاسة

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ اسوان إلى أن المحافظة وضعت كافة الإمكانيات ، وأوجه الدعم اللوجستى لضمان نجاح العملية الانتخابية .

وأكد عطية على وعى أبناء محافظة أسوان فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى ، والمشاركة الفعالة وبقوة فى الإنتخابات الرئاسية ، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لزهرة الجنوب .