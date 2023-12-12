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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من الإغلاق.. توافد مواطني أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية

توافد حشود كبيرة
توافد حشود كبيرة من مواطنى أسوان

شهدت مختلف اللجان بمراكز ومدن وقرى محافظة أسوان، توافد عدد  من المواطنين قبل ساعات من غلق لجان الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال كبير من الناخبين على لجان الوافدين في أسوان

لليوم الثاني.. توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

انتخابات الرئاسة 

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ اسوان إلى أن المحافظة وضعت كافة الإمكانيات ، وأوجه الدعم اللوجستى لضمان نجاح العملية الانتخابية .

وأكد عطية على وعى أبناء محافظة أسوان فى تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة فى الوعى السياسى ، والمشاركة الفعالة وبقوة فى الإنتخابات الرئاسية ، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لزهرة الجنوب .

توافد حشود كبيرة من مواطنى أسوان
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