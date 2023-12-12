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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير من الناخبين على لجان الوافدين في أسوان

الإنتخابات الرئاسية
الإنتخابات الرئاسية بأسوان

 تواصل لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 12 لجنة إنتخابية توافد وإقبال كبير من الناخبين العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث.

وأثنى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتلاحم والتكاتف الملحوظ من الجميع للتوافد على اللجان الإنتخابية بواقع 254 لجنة فرعية للتصويت داخل صناديق الإقتراع ، مشيداً بهذه الروح الوطنية لكافة فئات المجتمع من كبار السن وذوى العمم والمرضى والشباب والمرأة. 

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سيدات أسوان يتصدرن المشهد بالعملية الانتخابية فى الفترة المسائية

 

تجدر الإشارة إلى أن الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الإقتراع من العاملين بمشروعات توشكى والمحطات الشمسية ببنبان وفارس ، وأيضاً المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى ، وخاصة سكر كوم أمبو وسكر إدفو والفيروسيلكون وكيما والنصر للتعدين وأسمنت أسوان ، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ، فضلاً عن العاملين بالشركات والفنادق والبواخر السياحية .

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