مسيرات حاشدة فى حب مصر.. ومحافظ أسوان يشيد بوعي الناخبين

فى مشاهد مضيئة وملحمة وطنية ووسط أجواء إحتفالية شهدت محافظة أسوان اليوم مسيرات حاشدة فى حب مصر شارك فيها أكثر من 5 الأف مواطن من اللجان النقابية والشركات والهيئات وطلاب الجامعة .

وتوجهت المسيرات إلى مقار اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 .

من جانبه ، أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالوعى المستنير والمشاركة الإيجابية من محافظة أسوان ، وأيضاً العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية ، والذين توافدوا بكثافة فى مشهد يعبر عن روح الولاء والإنتماء العالية والحب لتراب وطنهم الغالى مصر .

وأشار إلى أن ما تشهده العملية الإنتخابية من الإقبال المتزايد من كافة فئات وأطياف أهالى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى يؤكد على حرصهم لأداء واجبهم الوطنى وهو ما يظهر جلياً فى هذا العرس الديقراطى لممارسة حقهم الدستورى لبناء ورسم وصناعة مستقبل بلدهم .

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