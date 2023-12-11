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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني.. توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

توافد كبار السن وسيدات
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسوان في يومها الثاني للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ في توافد الناخبين للادلاء باصواتهم قبل فتح الأبواب.

ولليوم الثاني علي التوالي شهدت اللجان الانتخابية اقبال كبير من قبل السيدات وكبار السن،  وغياب شبابي


وتنتشر قوات الأمن لتامين سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ ، بالاضافة الي تواجد الجهات المعنية من قبل أجهزة محافظة اسوان للعمل علي ازالة اي عراقيل تواجه الناخبين.


وكان قد أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية ، تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وأوضح المحافظ، ان عدد الناخبين يصل إلى مليون، و89 ألفًا، و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية هم قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

و تضم أيضاً محافظة اسوان ١٢ لجنة للوافدين (المغتربين) منهم 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للاستصلاح الزراعى، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.

 

توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية
توافد كبار السن وسيدات أسوان على لجان الانتخابات الرئاسية

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