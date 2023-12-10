جولة ميدانية لمحافظ أسوان للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية

خلال الفترة المسائية ..

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية فى الفترة المسائية تفقد خلالها سير الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية بطريق كسر الحجر.

واطمأن المحافظ على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان ، مع توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ، وخاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات والشباب.

الانتخابات

وناشد جميع الناخبين بممارسة حقهم الدستورى والنزول للمشاركة فى هذا العرس الانتخابي الديمقراطى ، ومواصلة هذه المشاهد التاريخية من الإقبال على اللجان.

وشدد اللواء أشرف عطية على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل أى معوقات والمتابعة المستمرة لضمان انتظام الإنتخابات على مدار الساعة وخروجها بالمظهر المشرف الذى يليق بمصرنا الحبيبة .