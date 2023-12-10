محافظ أسوان يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بصوته فى انتخابات الرئاسة، وذلك داخل لجنة مدرسة محمد الدمرداش الابتدائية بمنطقة أطلس بمدينة أسوان، والمخصصة للوافدين والمغتربين.

وشدد اللواء أشرف عطية أسوان على ضرورة توفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والاتصالات ومقاعد الانتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية

محافظ أسوان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

مع تجهيز القاعات المخصصة لصناديق الاقتراع بشكل جمالي وحضاري، علاوة على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الانتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، وأيضاً توفير مقاعد متحركة لذوى الهمم وكبار السن أمام اللجان.

وكلف بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية، والعمل على التدخل السريع، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التأمين الكامل للجان الانتخابية ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسباً لحدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عملية الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة.