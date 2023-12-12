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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم لوجستى.. محافظ أسوان يتابع الإنتخابات من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ.. صور

صدى البلد

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنتظام سير العملية الإنتخابية فى يومها الثالث داخل 254 لجنة فرعية من بينها 12 لجنة للوافدين بمختلف المراكز والمدن من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة  بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وبمشاركة مندوبى الجهات العسكرية والأمنية والتنفيذية .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار تقديم الخدمات وكافة أوجه الدعم اللوجستى اللازم لتهيئة المناخ المناسب لحث وتشجيع المواطنين للنزول لأداء حقهم الدستوري والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024 الجارية والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر .

 

وـأوضح أنه جارى المتابعة اللحظية من خلال مركز السيطرة لكافة الأجواء الإنتخابية بداية من فتح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى إغلاق اللجان فى تمام الساعة التاسعة مساءاً .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة مواصلة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية وكافة الجهات المعنية، والتأكيد على وجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور عبر إستخدام التقنيات والآليات الحديثة المتوفرة بالمركز والتى ترتكز على أسلوب الربط التكنولوجى الموحد بغرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة ، علاوة على ربطه بباقى المحافظات ، ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وذلك لضمان الإطمئنان على الخروج بالشكل المشرف لهذا الإستحقاق الدستورى الهام .

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