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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطار الشباب يصل محطة المركز الثقافى الأفريقي بأسوان 

قطار الشباب بأسوان
قطار الشباب بأسوان

شهد المركز الثقافي الإفريقي بمدينة أسوان " متحف النيل الوثائقى سابقاً " مساء اليوم السبت وصول أفواج قطار الشباب إلى محطته، وذلك بالتزامن مع الموسم الشتوي الجديد. 

وبلغ عدد الطلاب الذين قاموا بزيارة المركز الثقافي الإفريقي من أفواج قطار الشباب 134 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

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 قطار الشباب 

واستمع الشباب خلال زيارتهم للشرح المفصل عن مكونات المركز الثقافي الإفريقي ورسالته وأهدافه وشاهدوا قاعات المركز المختلفة ومجسمات دول حوض النيل والسد العالي وخزان أسوان وإهداءات الدول الإفريقية وأسماك النيل وغيرها من المعروضات المميزة. 

وفي نهاية جولة الفوج الشبابى قاموا بالصور التذكارية داخل أروقة المتحف المختلفة، والتي توثق زيارتهم. 

 

 

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