رئيس جامعة أسوان يلتقي بوفد من الأزهر الشريف للوعظ والإرشاد والإعلام

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وفدا من منطقة الأزهر الشريف الوعظ بقيادة فضيلة الدكتور صلاح السيد مدير عام الوعظ والإرشاد بأسوان ، والشيخ خالد بدري مدير الدعوة، والشيخ محمد حنفي مدير التوجيه والشيخ مصطفى الدسوقي واعظ عام بالمنطقة بالحرم الجامعي بصحاري.

وأكد الدكتور أيمن عثمان أنه يهدف اللقاء إلى إقامة عدد من الندوات التوعوية والدينية والتقيقفية للطلاب الجامعة لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالعقيدة ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ،وتتناول الموضوعات تعاليم وسطية الإسلام وعدم المغالاة مع تصحيح المفاهيم المغلوطة لمواجهة الأفكار الهدامة .

التعاون المثمر

وأضاف رئيس جامعة أسوان انه في ظل هذا التعاون المثمر والبناء نعمل علي تعزيز قيمة الإنتماء والولاء للوطن والعمل علي نشر القيم الأخلاقية التي دعت إليها الأديان السماوية والتي تعمل علي تماسك المجتمع في ظل المتغيرات والسلوكيات التي طرأت علي الأسرة المصرية بمختلف أطيافها المجتمعية.

وعبر الدكتور صلاح السيد مدير عام الوعظ والإرشاد والإعلام بمنطقة الأزهر الشريف بأسوان عن سعادته بهذا اللقاء وعن حفاوة الاستقبال وان وعاظ منطقة الدعوة والإعلام بمنطقة أسوان الأزهرية سيقومون بالقاء هذه الندوات والمحاضرات من أجل رفع التوعية الدينية بالمجتمع الأسوانى، وأن الجامعة تمثل قلعة تنويرية ومحرابا للعلم ومنارة للثقافة.