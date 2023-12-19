محافظ أسوان يترأس إجتماع اللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإهتمام الغير مسبوق الذى توليه أجهزة الدولة لذوى الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم ، وحصولهم على كافة الحقوق والمزايا لما يمتلكونه من إبداعات ومواهب وإبتكارات تساهم فى خدمة مجتمعهم وبلدهم .

جاء ذلك إجتماع اللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة برئاسة محافظ أسوان ، وبحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة ، والدكتورة مرفت السمان مقرر اللجنة ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من مديرى المديريات الخدمية.

ذوى الهمم

وخلال الإجتماع الذى شهد عرض مقترحات وأفكار خارج الصندوق وبعيداً عن الروتينيات المعقدة وتحمل الطابع الإنسانى الراقى ، وكذا عرض ما تم تنفيذه من إنجازات عديدة ومتنوعة لصالح ذوى الهمم بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأسوانى.

أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بقيام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة بإعداد هيكل تنظيمى لإنشاء إدارة مركزية لها تكليفات ومهام محددة لتوحيد أسلوب ومنظومة العمل بشكل إيجابى وهادف ، على أن يتم بالتوازى إجراء حصر شامل لجميع الأشخاص من ذوى الإعاقة بمشاركة لكافة الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة تضم كافة المعلومات بما فيها الأسماء ، والرقم القومى للشخص من ذوى الهمم وولى أمره ، والفترة العمرية والمرحلة التعليمية ودرجة الإعاقة والمستويات الإجتماعية والإقتصادية ، والأنشطة الفردية أو الجماعية وبطاقات الخدمات المتكاملة من أجل حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة كاملة.

وكلف المحافظ بتنظيم ورشة عمل تنسيقية بالتعاون بين كافة الجهات لمراجعة الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة ، على أن يتم بالتوازى التنسيق بين الشئون القانونية بالمحافظة والتضامن الإجتماعى والرقابة الإدارية لتخصيص رقم حساب له مجلس إدارة مستقل لإستقبال أى أوجه من الدعم لإستثمارها فى تقديم الخدمات المختلفة لهم ، وهو الذى يتكامل مع الإستثمار الأمثل لمنظومة التحول الرقمى بالمحافظة من خلال إنشاء تطبيق على غرار تطبيق عين المواطن يحمل الخدمات العديدة المخصصة لصالح ذوى الهمم ، ويتم رفع أى مشاكل خاصة بهم لسرعة التفاعل الإيجابى معها ، ووضع الحلول الجذرية لها ، مع دراسة إنشاء فرع للقومسيون الطبى للسيارات لذوى الهمم ، علاوة على تخصيص مقر لفرع المجلس القومى لشئون الإعاقة.

جهود

وأشار محافظ أسوان إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لتيسير حصول الطلاب من ذوى الهمم على شهادات الإعفاء النهائية من التجنيد والمساهمة فى تخفيف المشقة وأعباء السفر والتنقل عنهم.

وأضاف عطية بأننا نسعى دائماً وبشكل مستمر لتشجيع وإستثمار أصحاب المواهب من ذوى الهمم ، كما تم ويتم تسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رامبات وفتحات بها لتحقيق السهولة المطلوبة لهم .