بالأعلام والأناشيد الوطنية.. أهالي أسوان يحتفلون بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة

عقب إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية بفترة رئاسية جديدة وحصوله على نسبة 89.6% من أصوات الناخبين بأصوات بلغت 39 مليون و 702 ألف و 451 صوتاً، خرجت أعداد من المواطنين لتعبر عن فرحتها فى مسيرات جماهيرية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان بالشوارع والميادين.

ورفع المشاركين في المسيرات الأعلام سواء المترجلين على أقدامهم أو بالسيارات المزينة بصور الرئيس السيسى، ورددوا الأناشيد الوطنية والهتافات الحماسية، ومطالبين بأن يعبر بالوطن نحو مستقبل أفضل ، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

فوز السيسى

أسوان تحتفل بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة

وقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لرئيس الجمهورية ، مؤكداً على أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية يعكس وعى الشعب المصرى ، وإدراكهم لأهمية الأستقرار ومواجهة التحديات ، والإستمرار فى مسيرة البناء والتنمية والعمران .

أسوان تحتفل بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة