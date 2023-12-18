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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6%

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بخالص التهانى القلبية بإسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه فى الإنتخابات الرئاسية 2024 بنسبة 89.6% ، وتجديد الثقة من أبناء الشعب المصرى العظيم لتولى هذه المرحلة الهامة لقيادة الوطن ، وإستكمال خطط البناء والتنمية والإستقرار من أجل تحقيق نهضة الوطن ونموه وإزدهاره .

 

داعياً بأن يوفق الله عز وجل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترته الرئاسية الجديدة ، وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، والوصول بكنانة الله إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن يحفظ وطننا الغالى من كل مكروه وسوء.

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تهنئة

وأشار محافظ أسوان إلى أن وعى الشعب المصرى ساهم فى صنع ملحمة وطنية من خلال مشاركته الإيجابية ليسطرها التاريخ بحروف من نور ، ليؤكد ذلك على أن المصريين لا يعرفوا المستحيل ولا اليأس ، ويساندون قيادتهم السياسية الحكيمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بكافة مؤسساتها .

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