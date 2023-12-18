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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين أسوان تحرر 556 مخالفة خلال ديسمبر الحالي| تفاصيل

جهود تموينية بأسوان
جهود تموينية بأسوان

أشار المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان إلى أنه تم مواصلة تنظيم الحملات التموينية المكبرة؛ حيث نجحت لجان التفتيش فى ضبط وتحرير 556 مخالفة خلال شهر ديسمبر الجارى منها 116  محضر جنح ، و44 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وأوضح مدير التموين إلى أنه تم أيضاً تحرير ٣٥ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و٣٧ محضر للغش التجارى، كما تم ضبط 8 أطنان دقيق بلدى مخابز، وكذا ١٩ طن من السكر، إضافة إلى تحرير ٢٢٠ مخالفة متنوعة للمخابز البلدية عبارة عن نقص فى الوزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وتصرف وتجميع الدقيق وغيرها.

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مضبوطات

وكانت قد قامت مديرية التموين بأسوان بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية بتنظيم آلية توزيع كميات السكر المخصصه للمحافظة بإجمالى ٩١٩ طن حتى الآن للتأكد من وصولها إلى المواطنين بجميع المدن والقرى حيث تم توزيعها من خلال منافذ الشركة المصرية ، وهو الذى يتكامل مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع ، والتى تشهد متابعة لحظية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. 

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان بأنه وفقاً بتعليقات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين من داخل وخارج المحافظة ، وتم طرحها بالأسواق ، مؤكداً على أنه تم ضخ أكثر من ١١٠٠ طن من السكر عن طريق سلاسل الهايبر ماركت ، والشوادر ، وجارى ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب لهذه السلعة الحيوية ، وتلبية الإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل. 

ويأتى ذلك بناء  على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتوافر السلع الأساسية بالأسواق طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وخاصة السكر ، مع ضبط حركه التداول للتعامل مع أى مخالفات يتم رصدها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وأشار المهندس خالد أبو القاسم إلى أنه تم مواصلة تنظيم الحملات التموينية المكبرة حيث نجحت لجان التفتيش فى ضبط وتحرير 556 مخالفة خلال شهر ديسمبر الجارى منها ١١٦ محضر جنح ، و ٤٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

وأوضح مدير التموين إلى أنه تم أيضاً تحرير ٣٥ محضر لعدم حمل شهادة صحية ، و ٣٧ محضر للغش التجارى ، كما تم ضبط ٨ طن دقيق بلدى مخابز ، وكذا ١٩ طن من السكر ، بالإضافة إلى تحرير ٢٢٠ مخالفة متنوعة للمخابز البلدية عبارة عن نقص فى الوزن ، وعدم مطابقة للمواصفات ، وتصرف وتجميع الدقيق وغيرها .

وكانت قد قامت مديرية التموين بأسوان بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية بتنظيم آلية توزيع كميات السكر المخصصه للمحافظة بإجمالى ٩١٩ طن حتى الآن للتأكد من وصولها إلى المواطنين بجميع المدن والقرى حيث تم توزيعها من خلال منافذ الشركة المصرية ، وهو الذى يتكامل مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع ، والتى تشهد متابعة لحظية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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