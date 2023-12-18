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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ أسوان: نضع ملف المرأة نصب أعيننا ونجحنا في تحقيق التحول الرقمي

صدى البلد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المحافظة نجحت فى تنفيذ التحول الرقمى بنسبة 100% .

وأضاف خلال لقائه اليوم  مع المشاركين بملتقى ثقافة المرأة الرابع عشر الذي تنظمه قصور الثقافة أن هناك ١١ مركزا تكنولوجيا بالمحافظة يقدموا جميع الخدمات الرقمية .

وقال إن المحافظة تقدم ٨٢ خدمة رقمية وهناك تطبيقات محمول من شأنها تحقيق التواصل بين المحافظة والمواطنين وغرفة العمليات .

وأكد أن المحافظة تهتم بدعم المرأة مشيدا بإقامة ملتقى ثقافة المرأة الرباع عشر بأسوان باعتبارها محافظة تضع ملف المرأة نصب أعينها دائما .

الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، ياتى  برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتشرف عليه دكتورة دينا هويدى مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة  وتستضيف به 129‪ فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي.

يشرف على فعاليات الملتقى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة دكتور عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

محافظ أسوان التحول الرقمي بملتقى ثقافة المرأة قصور الثقافة بدعم المرأة أسوان

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