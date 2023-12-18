توزيع 919 طن سكر بمنافذ مدن وقرى أسوان .. وتوفير كميات إضافية

قامت مديرية التموين بأسوان بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية بتنظيم آلية توزيع كميات السكر المخصصه للمحافظة بإجمالى ٩١٩ طن حتى الآن للتأكد من وصولها إلى المواطنين بجميع المدن والقرى حيث تم توزيعها من خلال منافذ الشركة المصرية ، وهو الذى يتكامل مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع ، والتى تشهد متابعة لحظية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقاً لتكليفات محافظ أسوان فقد تم توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين من داخل وخارج المحافظة ، وتم طرحها بالأسواق ، مؤكداً على أنه تم ضخ أكثر من ١١٠٠ طن من السكر عن طريق سلاسل الهايبر ماركت ، والشوادر ، وجارى ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب لهذه السلعة الحيوية ، وتلبية الإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل.

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتوافر السلع الأساسية بالأسواق طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وخاصة السكر ، مع ضبط حركه التداول للتعامل مع أى مخالفات يتم رصدها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.