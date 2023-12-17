رئيس جامعة أسوان يتفقد المنظومة الصحية بالمستشفى الجامعي

أجرى الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم، جولة تفقدية لمستشفيات الجامعة، وذلك برفقة الدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان أن المنشآت الطبية بجامعة أسوان تشهد تطورًا ملحوظًا في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أن مستشفيات جامعة أسوان نالت حظًا وافرًا من المشروعات القومية من المنشأت الطبية بجامعة أسوان في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المستشفيات الجامعية.

المنشآت الطبية

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم دخول المستشفى الباطنة الجديد الخدمة والذي يتكون من 5 طوابق، ويضم المستشفى 150 سريرًا موزعة بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب، والقلب، والأورام، والصدرية والجلدية، والعلاج الطبيعي.

وتابع أن المستشفى يضم الباطنة عدد 34 سرير عناية مركزة، وعدد 24 سرير عناية متوسطة، وعدد 120 سريرًا عاديًا، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، وحدات مناظير، وجارٍ العمل لتشغيل قسم قسطرة وعناية القلب، وذلك لخدمة أهالي أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

بينما أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، إلى أنه جارٍ التطوير بمبنى العيادات الخارجية على قدمٍ وساق، والتي وصلت معدلات التنفيذ لأعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية منها، بنسبة 80% من مشروع تطوير العيادات الخارجية والذي يقع علي مساحة 2000 متر م والذي يضم مطعما مركزيا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، ثم سكن للأطباء بمعدل 7 شقق سكنية لكل دور بإجمالي 200 سرير خدمة للأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية.

ولفت أن يضم المبني قاعة تعليمية علي مساحة 500 متر لخدمة طلاب كلية الطب وتصل قدرتها الاستيعابية الي 250 طالبا وطالبة بها شاشات عرض ومجهزة بأفضل الوسائل التعليمية، كما يضم المبني كافتيرا بالطابق العلوي. ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه عدد المترددين يوميا علي المستشفي الجامعي علي، العيادات الخارجية من المرضي 1000 الف حالة يوميًا، أما المترددين علي قسم الاستقبال 1400 حالة يوميًا في اطار التوسعة التي تشهدها مستشفيات الجامعة، جاري العمل بمستشفي العظام والتي تتكون من 4 طوابق.

جهود

وذكر أن مستشفى العظام تضم 29 سرير، وعدد 3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، ومحطة اكسجين مركزية، بتكلفة 10مليون جنيه مصري فقط لا غير مهداه من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتم دخول محطة الاكسجين الخدمة منذ 3 شهور، كما تم الانتهاء من العمل بمستشفي الاستقبال والطواريء بنسبة 80 ٪ والتي تقع مستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500 م2 وبتكلفة إنشائية 640 مليون جنيه.

وأوضح أن تتكون من 5 أدوار يضم 150 سرير بأقسام طوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرف عمليات جراحية، وقاعات تدريسية، واستراحة الأطباء وجراج بالدور الأرضى، ليصل إجمالي عدد الاسرة الي 750سرير لخدمة مرضي أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.