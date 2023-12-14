محافظ أسوان لوفد الاتحاد الأوروبي: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات

أكد محافظ أسوان أشرف عطية تطلعه إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية بالمحافظة لا سيما في ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية باحتياطيات هائلة تكفي لمئات السنين وهو الذي يتوازى معه تنوع مصادر الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الخميس/ مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة نيكولاس زيمس؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية للمحافظة لاستغلال المزايا النسبية التي تتفرد بها.

وقال المحافظ إن المحافظة تتميز بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجال المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية، منوهًا بأن أسوان باعتبارها عروس المشاتي، وقبلة الاستثمار والثقافة والفنون والإبداع تواصل استكمال سلسلة أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي بقيادة السفير كريستيان برجر.

ودعا إلى أن يتم اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي بشأن إعداد دراسة لتنفيذ مشروع تطوير منظومة النظافة العامة، وتشغيل مصنعي تدوير القمامة بمدينتي أسوان وإدفو للتخلص الآمن من المخلفات لتحويل المحافظة لنموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والانبعاثات الكربونية، مع تعميم هذا النموذج على باقي مدن المحافظة؛ لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع.

وأضاف أن ذلك يتكامل مع مشروعات الاتحاد الأوروبي التي تم وجاري تنفيذها بأسوان في الاكتشافات الأثرية، والتعليم والدعم الفني، علاوة على دعم الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة بمشروعات إنتاجية واعدة، ورعايته أيضًا لمهرجان أفلام سينما المرأة في دوراته المتتالية.

من جانبه، قال نيكولاس زيمس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي "نتطلع لنتائج مبشرة بمجال الاستثمار المستدام، حيث أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك لمصر لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية لعقد مؤتمر للاستثمار والتنمية الفترة القادمة".