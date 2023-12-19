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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسى بالفوز في انتخابات الرئاسة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي جاءت معبرة عن إرادة جموع المصريين بمختلف طوائفهم.

ووجه "عثمان" رئيس جامعة أسوان، تحية إجلال وتقدير إلى شعب مصر العظيم الذي ظهر معدنه الأصيل في المشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الرئاسي، الذي يمنح مصر الحديثة استكمال المشروعات القومية العملاقة لبناء الجمهورية الجديدة، والعمل على دعم منظومة الأمن والأمان والاستقرار في ظل ما تواجهه المنطقة العربية بالشرق الأوسط.

 

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 تهنئة

جدير بالذكر أنه تقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بخالص التهانى القلبية باسم أهالى المحافظة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 بنسبة 89.6%، وتجديد الثقة من أبناء الشعب المصرى العظيم لتولى هذه المرحلة الهامة لقيادة الوطن، واستكمال خطط البناء والتنمية والاستقرار من أجل تحقيق نهضة الوطن ونموه وازدهاره.

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