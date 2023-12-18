محافظ أسوان يكلف وحدة "حياة كريمة" ببحث مشكلات أهالي قرية أدندان

كلف محافظ أسوان أشرف عطية، وحدة "حياة كريمة" بالدراسة والبحث الميداني لمشكلات الأهالي بقرية أدندان التابعة لقرية بلانة بمركز نصر النوبة التي تم إرسالها عبر تطبيق الواتس آب.

ووجه بتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة) لرفع نسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان الانتهاء منها وتشغيلها لخدمة وتلبية إحتياجات الأهالي لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب داخل جميع النجوع والقرى المستهدفة.



من جانبه، أكد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد ورئيس الإدارة المركزية لوحدة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المحافظة، اليوم “الإثنين”، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان تم عقد اجتماع مع لجنة تنمية القرية لحصر ومناقشة كافة المشكلات والمطالب بحضور القيادات وممثلي الشباب بقرية أدندان، بالإضافة إلى مسئولي الشركات المنفذة.

ولفت إلى أنه خلال الاجتماع تم التنسيق مع الجهات المعنية بسرعة استئناف واستكمال الأعمال المتبقية بخطوط الصرف الصحي الجارية بأحد الشوارع، بالإضافة إلى تلافي الملاحظات الفنية الخاصة بتركيب الأعمدة مع إعادة توزيع كشافات الإنارة لتوفير الإضاءة المطلوبة وخاصة بالمناطق الأعلى كثافة سكانية بالقرية.

وأشار ياسر عبد الشافي إلى قيام وحدة حياة كريمة بالمرور الميداني لمتابعة نسب ومعدلات الجارية بعدد 31 مشروعًا سوف تخدم 40 ألف مواطن من الأهالي والمواطنين بقرية بلانة موزعين على 5 قرى فرعية وتوابع.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 17 مشروعًا بنسبة 100 % وبدأ التشغيل التجريبي لها وتضم مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية والصناعية ووحدة الإسعاف ووحدة طب الأسرة، بجانب إنشاء عدد 6 مدارس و3 مراكز شباب والمعهد الأزهري، علاوة على إنشاء موقف السيارات والسوق الأسبوعي بالقرية.

وكشف ياسر عبد الشافي أنه جاري تنفيذ عدد 11 مشروعًا تراوحت نسب التنفيذ فيها ما بين 90 إلى 97 % منها مشروعات إنشاء محطتي رفع دار السلام، وتوصيل خطوط الصرف بالقريتين، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحطة مياه بلانة، وأيضًا إنشاء 3 مدارس ببلانة أول وثالث، فضلاً عن إنشاء وحدة التضامن الإجتماعي، ومركز شباب دار السلام، ومحطة مياه بلانة.

وأشار إلى أنه متبقى 4 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 45 إلى 80 %، وتضم مشروعات توصيل خطوط الغاز الطبيعي، إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، وإنشاء محطة رفع أدندان ومركز شباب بلانه ثان وثالث.