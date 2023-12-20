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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرعاية الصحية بأسوان تنظم فحصا طبيا للمواطنين الوافدين لدير الأنبا هدرا

فحص طبى للمواطنين
فحص طبى للمواطنين بأسوان

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان حملة فحص طبي للمواطنين الوافدين لدير الأنبا هدرا بمدينة أسوان، وذلك بمناسبة الاحتفالات السنوية التي تنظمها الكنيسة بدير الأنباء هدرا بمدينة أسوان، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان.

وقدمت فرق المبادرات الرئاسية خدمات طبية متنوعة شملت فحوصات أمراض السكر والضغط للمواطنين، كما تم عقد لقاءات توعوية للمواطنين تناولت أهمية الفحص الدوري للأمراض المزمنة، وكذلك التعريف بهيئة الرعاية الصحية، والخدمات التي تقدمها، وطرق التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

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 فحص طبى 

وأوضحت الدكتورة هبة الله حجاجى، مدير إدارة التوعية والمبادرات بأسوان، أن القافلة ضمت فريقًا طبيًا متخصصًا في أمراض السكر والضغط، وفريقاً توعوياً وذلك بهدف تقديم خدمات طبية وصحية متكاملة للمواطنين، ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

فيما صرح الدكتور إيهاب حنفى بأن تلك الفاعلية تأتي في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، وخاصة في المناطق النائية والمحرومة، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات السنوية بدير الأنبا هدرا.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بتنظيم القافلة الطبية، مؤكدين أن هذه الأنشطة تساهم بشكل في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

وتأتي تلك المجهودات تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان. 

 

 

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