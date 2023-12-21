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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس جامعة أسوان يناقش استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

جامعة أسوان
جامعة أسوان

انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة أسوان(118)  برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب لمناقشة الترتيبات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2023 .

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه انتهت كافة الكليات من تشكيل الكنترولات وجداول الامتحانات طبقا للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الأربعاء 24 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من الخميس 25 يناير 2024.

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الامتحان 

كما تم مناقشة بدء الإمتحانات في الكليات قبل الموعد المقرر مراعاة لاجازات رأس السنة والعطل الرسمية مع مراعاة التباعد في أيام الامتحانات بين المادة والتي تليها بمعدل مادتين في الأسبوع .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم التنسيق مع مدرسي اللغة الكورية الجدد بقسم اللغة الكورية كلية الألسن علي أن يتم إعداد جدول محاضرات تعويضية للطلاب القسم الي ما قبل الإمتحانات مباشرة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الاول بمختلف كليات الجامعة.
 

 

 

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