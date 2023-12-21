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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية وادى الرديسية بإدفو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار المتابعة الميدانية لتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطويرالشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة

وقامت وحدة حياة كريمة بإشراف اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد، بتفقد ومتابعة نسب تنفيذ 26 مشروعا بقرية وادى الرديسية بمركز إدفو، تنفذ في 17 قرية فرعية وتابع لخدمة 10 آلاف نسمة. 

 

حياة كريمة 

وأكد اللواء ياسر عبد الشافى الانتهاء من 14 مشروعا بنسبة 100%، هي إنشاء مكتبي بريد، ومركز للشباب، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد وصيانة شاملة وبسيطة لـ5 مدارس، بجانب 6 مشروعات تشمل وإحلال وتجديد وتوصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالقريه وتوابعها. 

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافي، أن هناك 5 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 90 إلى 95% تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومحطة الصرف المعالجة. 

ولفت السكرتير العام المساعد إلى أن هناك 7 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها ما بين 40 إلى 85 % وتضم مشروعات إنشاء مبنى الأسرة والطفولة، وتوصيل الغاز الطبيعى والوصلات المنزلية للصرف الصحى، بجانب أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، وأيضًا إعادة تأهيل رافع المياه وشبكات الاتصالات الأرضية. 

وأشار السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافى كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير في البرامج الزمنية المحددة مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات والبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب. 

 

 

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