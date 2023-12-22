محافظ أسوان: تنظيم قوافل تعليمية بقرى حياة كريمة تحت شعار "الجمهورية الجديدة..الحلم والعمل"

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزاراتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية تحت شعار " الجمهورية الجديدة.. الحلم والعمل" وذلك للعام الحادى عشر.

ويأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالشباب والعمل على مشاركتهم وصقل وتنمية مهاراتهم ، وتنفيذاً لإستراتيجية " بناء الإنسان " .

القوافل التعليمية

وقدم المحافظ شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه ، وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى للحرص على تنظيم هذه القوافل التى تساهم بشكل مباشر فى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من البرامج التعليمية المتنوعة بها ، ولا سيما أنها تستهدف الطلاب بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة .

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بأن مشروع القوافل التعليمية يعتبر من أهم المشروعات التى تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة ، لافتاً إلى أن هذه القوافل تعمل على الإرتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال سنواتهم التعليمية .