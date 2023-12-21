عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: فتح أسواق أسبوعية جديدة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

أسواق أسبوعية بأسوان
أسواق أسبوعية بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بفتح أسواق جديدة، وإقامة أكثر من سوق أسبوعية بالمراكز والمدن والقرى لزيادة أيام الأسواق الأسبوعية.

وقال محافظ أسوان إنه من بين هذه الأسواق، فتح سوق جديدة بمنطقة المعمارية التابعة لمدينة البصيلية بإدفو، وهو ما يساهم بدوره فى توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتحقيق التوازن المطلوب الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

كلية دار العلوم جامعة أسوان تنظم حفلا لتكريم الأوائل والمتميزين من الطلاب

محافظ أسوان يترأس إجتماع اللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة

أسواق جديدة

وكلف المحافظ مسئولى المحليات ومديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات المختصة لمواصلة إقامة المعارض ودعمها بالسلع المختلفة بأسعار الجملة والمصنع، مع توعية المواطنين بجودة المنتجات والمعروضات فى المواقع المختلفة للإقبال عليها.

وأضاف أشرف عطية أنه فى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تستكمل الأجهزة الرقابية واللجان المشتركة دورها لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وخلق حالة من التوازن فى أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية لمجابهة الجشع والاحتكار بالشكل الذى يحقق طموحات وآمال المواطنين لاتخاذ الإجراءات الحازمة لغير الملتزمين من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن|

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

موضوعات متعلقة

كلية دار العلوم جامعة أسوان تنظم حفلا لتكريم الأوائل والمتميزين من الطلاب

ترشيحاتنا

شهيد لقمة العيش.. تفاصيل صادمة لوفاة شاب مصري في إيطاليا

وزيرا التضامن والرياضة يناقشان استعدادات تنظيم احتفالية "قادرون باختلاف" تحت رعاية السيسي

مفاوضات اللحظة الآخيرة.. هل تشهد غزة هدنة قريبة لوقف إطلاق النار؟

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة

لبنان.. حزب الله يطلق وابل من الصوارخ على مواقع إسرائيلية حدودية

إصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

ركبا الأسانسير مع شخصين.. الداخلية تكشف لغز خطـ.ــف صغيرين داخل مصعد

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ