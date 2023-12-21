محافظ أسوان: فتح أسواق أسبوعية جديدة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بفتح أسواق جديدة، وإقامة أكثر من سوق أسبوعية بالمراكز والمدن والقرى لزيادة أيام الأسواق الأسبوعية.

وقال محافظ أسوان إنه من بين هذه الأسواق، فتح سوق جديدة بمنطقة المعمارية التابعة لمدينة البصيلية بإدفو، وهو ما يساهم بدوره فى توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتحقيق التوازن المطلوب الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

أسواق جديدة

وكلف المحافظ مسئولى المحليات ومديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات المختصة لمواصلة إقامة المعارض ودعمها بالسلع المختلفة بأسعار الجملة والمصنع، مع توعية المواطنين بجودة المنتجات والمعروضات فى المواقع المختلفة للإقبال عليها.

وأضاف أشرف عطية أنه فى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تستكمل الأجهزة الرقابية واللجان المشتركة دورها لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وخلق حالة من التوازن فى أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية لمجابهة الجشع والاحتكار بالشكل الذى يحقق طموحات وآمال المواطنين لاتخاذ الإجراءات الحازمة لغير الملتزمين من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.