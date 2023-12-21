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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات معرض أنشطة المدارس بأسوان بمشروع "صحتنا في بيئتنا"

أنشطة المدارس بأسوان
أنشطة المدارس بأسوان

اختتمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فعاليات المعرض الختامى لأنشطة المدارس المشاركة بمشروع "صحتنا فى بيئتنا"، تحت رعاية محافظة أسوان.

ويعد المشروع الممول من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونسيف" بالتعاون مع شركة مياه أسوان ومديرية التربية والتعليم، فعاليات متنوعة بهدف توعية طلاب المدارس بأهمية المياه والحفاظ عليها من أجل صحة أفضل لمستقبل الأطفال وتوفير بيئية صحية لهم.

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صحتنا فى بيئتنا

وأكد محمد عبد الفراج مدير إدارة التوعية بأسوان على ضرورة استمرار تفعيل جميع أنشطة التوعية، وخاصة الزيارات الميدانية لمحطات مياه الشرب والندوات داخل المدارس، لرفع وعى الطلاب بجهود الدولة المصرية بالمشروعات القومية بالقطاع، ولترسيخ مفاهيم الانتماء، وغرس القيم النبيلة لدى النشء فى الحفاظ على المياه وعدم إهدارها. 

 

 

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