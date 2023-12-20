استمرار تدريبات الفتيات لكرة السلة بمركز شباب مدينة أسوان

قامت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ممثلة في الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان برئاسه ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بتدريب مركز الفتيات لكرة السلة تحت شعار" Her World " بمركز شباب المدينة .

‎يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إطار الإهتمام بالفتاة والمرأة فى كافة المجالات بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة ، وتفعيلا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة وحرص الوزير بأن تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع من خلال مشاركتها فى جميع مجالات .

‎

كرة السلة

ويتم تدريب الفتيات على المهارات الأساسية لكرة السلة والتحكم فى الكرة والمشى والتمرير ضمن خطة تدريب المشروع بالتنسيق مع الإتحاد المصرى لكرة السلة ، ويتم متابعة سير العملية التدريبية للمركز بصفة مستمر وتحت إشراف وتدريب الإتحاد المصرى لكرة السلة والمدربين المتخصصين .