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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كلية دار العلوم جامعة أسوان تنظم حفلا لتكريم الأوائل والمتميزين من الطلاب

أنشطة جامعية لجامعة
أنشطة جامعية لجامعة أسوان

نظمت كلية دار العلوم بجامعة أسوان حفلا لتكريم الأوائل والمتميزين من الطلاب علي مستوي الفرق الثلاثة من الفرقة الأولي حتي الفرقة الثالثة وذلك لتعظيم الاستفادة من قدراتهم ومواهبهم الإبداعية في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الاول تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، وبإشراف وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم ، والدكتور فريد عبد الظاهر عميد الكلية السابق ووكلاء الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب.

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أنشطة جامعية

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الحفل يأتي في إطار خطة الجامعة للأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي .

ووجه الدكتور محمد أبو الشيخ عميد الكلية خلال كلمته الشكر والتقدير لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لدعمهم المتواصل والدائم لتفعيل الأنشطة الطلابية بكلية دار العلوم، منوها بأن هذا الاحتفال يأتي في إطار تحفيز الطلاب وخلق روح المنافسة من أجل تعزيز قيم التفوق والتميز العلمي والريادي.

كما تم تكريم الدكتور عبدالله أحمد همام لحصوله على جائزة الدكتور العلي النعيم فى التاريخ السياسي للوطن العربي لعام 1445ه/2023م باتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة على مستوى العالم العربي والإسلامي، وتكريم أحمد أبوالمجد أمين الكلية بصفته الموظف المثالي.

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