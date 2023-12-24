عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي "يلا كامب" بأسوان.. شاهد

الشباب والرياضة تنفذ
الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب "

تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ممثلة فى (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان مغامرات المعسكر الرياضي " يلا كامب" بمحافظة أسوان على مدار 3 أيام وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأشار ناصر سليم مدير المديريةالي أن البرنامج يشمل متنوع من الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، كما يتضمن البرنامج التخيم بجزيرة بالقرب من قرية غرب سهيل النوبية علي ضفاف نيل أسوان ومشاهدة المناظر الطبيعية. 

انهيار جزئي لمنزل بالطوب اللبن في أسوان

الدراسات العليا والبحوث جامعة أسوان يناقش تحول المكتبات لرقمية

" يلا كامب" 

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان

كما تضمن زيارات سياحية لمعبد فيلة وجزيرة النباتات ومشاهدة النباتات والأشجار النادرة والمتحف النوبي ورمز الصداقة والسد العالي ومقابر النبلاء وقبة الهواء وجزيرة هيسا، وعمل محاضرة للمهارات الكشفية قام بها القائد محمد حسن حفني والتجمع حول حلقة النار لتعلم بعض المهارات الحياتية وأساليب البقاء اثناء التخيم ، وأيضاً جلسات يوجا واستراخاء اثناء فترة التخيم عمل جولات حرة بالسوق السياحي بأسوان.

وأضاف سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة يتضمن البرنامج العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة كرة قدم وطائرة شاطئية والعاب اللياقة البدنية والترفيهية ، بالإضافة إلى فعاليات السمر الليلية ، كما ستتضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية المستمرة في البرنامج.

 

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان
الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان
الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان
الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان
الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان
الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان
الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان
الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان
الشباب والرياضة تنفذ فعاليات المعسكر الرياضي " يلا كامب " بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

انهيار جزئي لمنزل بالطوب اللبن في أسوان

ترشيحاتنا

غدًا بطولة السوبر المصري.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

لأول مرة.. شركة طيران يابانية تلغي رحلاتها الداخلية بسبب نقص العمالة

جيش الاحتلال: هاجمنا 200 موقع في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في 20 بنكا

المهنة بابا نويل.. تفاصيل زيارة سنوية لبلجيكي يوزع هدايا الكريسماس بالغردقة

عمره 2200 عام.. علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين | السبب مروع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة والمثيرة بحفل الدير جيست |شاهد

هتكلفك 15 جنيهًا.. طريقة عمل كيك دقيق الذرة

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ