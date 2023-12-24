رئيس جامعة أسوان: نراعي الاختيار السليم بين المتقدمين الوظائف القيادية

شارك الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فى لجنة اختيار الوظائف القيادية العليا بجامعة الأقصر.

الاختيار

وأكد الدكتور أيمن عثمان علي أهمية تطبيق معايير الاختيار السليمة من أجل المفاضلة بين المتقدمين لتلك الوظائف القيادية من خلال عرض مقترحاتهم ورؤيتهم للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، والأكاديمي، والتعليمي.

يأتي اختيار الكوادر الإدارية والقيادية التي تتحلي بالقدرة علي العطاء وإيجاد الحلول والرؤي الغير تقليدية لدفع عجلة العمل والتنمية علي الصعيدين الإداري والتعليمي، وخاصة جامعة الأقصر تعد من الجامعات المصرية الوليدة وحديثة النشأة من أجل اكتمال الكادر الإداري بالجامعة.