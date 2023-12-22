إطلاق فعاليات القافلة الدعوية الدينية باوقاف أسوان

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية والدينية من مسجد الجوهرة بإدارة أوقاف فارس بمحافظة أسوان، بحضور جموع المصلين، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

أدى خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزارة أوقاف أسوان، وبحضور مدير الدعوة الشيخ أحمد الطيب وبعض الشيوخ والقيادات بالمديرية وأهالى المنطقة ورواد المسجد.

القوافل الدينية

أكد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان على أهمية القوافل الدعوية التى تنظمها المديرية بمختلف إداراتها بالمحافظة حرصا على نشر وسطية الدين الإسلامي الحنيف.

وتناول الشيخ حنفي دياب خلال خطبة الجمعة التي كانت تحت عنوان نداءات الله عز وجل المؤمنين فى القرآن الكريم والتي حث فيها المصليين على إتباع طاعة الله والبعد عن المعاصى والذنوب وهكذا القران الكريم والسنة النبوية منهجاً للمسلمين فى وقت وزمان، وأعقب صلاة الجمعة مقرأة لتلاوة القرآن الكريم للأطفال بقرية فارس.