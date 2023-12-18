السفارة الأمريكية: نتطلع لمواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس السيسي





ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن أمريكا تتطلع للعمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بولاية جديدة، وفق ماذكر موقع الشرق بلومبيرج.



قالت السفارة :"تتطلع الولايات المتحدة وفريق سفارتنا في القاهرة إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس السيسي، وممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية".

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة إثر حصوله على 89.6% من الأصوات.



ذكرت الهيئة النتائج خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي .. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.



ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة بعد فوزه بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات في الاستحقاق الرئاسي، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثنين خلال مؤتمر صحفي.