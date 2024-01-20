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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق قدم.. فرص عمل ذهبية للشباب| اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

يسعى حديثو التخرج بمجرد الحصول على الشهادة الجامعية في البحث عن فرص عمل والاستعداد لسوق العمل وعليه هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين.


فرص عمل لحديثي التخرج فى البنوك 


فرص عمل جديدة أعلن عنها بنك مصر داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة لدعم تنفيذ وصيانة إطار إدارة مخاطر المعلومات في بنك مصر، من خلال مراحل مختلفة، بما في ذلك تقييم المخاطر وتحليلها وإعداد التقارير عنها ومراقبتها، وفقا لسياسات بنك مصر لأمن المعلومات.

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تخصصات فرص عمل بنك مصر


تتوافر فرص عمل فى فى العديد من التخصصات ببنك مصر حيث توفر الوظيفة للملتحق بها الكثير من المميزات وتشمل مسؤوليات وظائف بنك مصر :-

- تشمل المسؤوليات الوظيفة تقييم مخاطر أمن المعلومات للأنظمة الجديدة والحالية، من خلال التعامل مع مختلف أصحاب المصلحة.

- كما تتضمن تحليل المخاطر المحددة، وتعيين تصنيفات المخاطر، بناءً على المعايير المتفق عليها.

- تشمل المسؤوليات الوظيفة تعيين الضوابط المناسبة بالتنسيق مع أصحاب المخاطر، لتقليل المخاطر إلى المستوى المقبول.

- كما تتضمن مراقبة حالة المخاطر المحددة، وفقا لمؤشرات الأداء الرئيسية، والأداء الرئيسية المعينة.

- الحفاظ على تحديث سجل المخاطر، وإبلاغ أصحاب المصلحة المعنيين بحالة المخاطر الحالية.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على فرص عمل بنك مصر والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف الخالية في بنك مصر، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على خبرة تتراوح بين عام و3 أعوام.

- كما تتضمن الشروط أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على إجراء تقييمات المخاطر، بناءً على سياسات البنك.

- تشمل الشروط الواجب توافرها الإلمام بلوائح البنك المركزي المصري.

- المعرفة بأفضل الممارسات والأطر الخاصة بتقييم مخاطر أمن المعلومات.

- مما تتضمن الشروط الحرص على التعامل مع حلول الأعمال المختلفة الجديدة، ووضع الضوابط المناسبة لتقليل التعرض للمخاطر.

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طريقة التقديم فى وظائف بنك مصر


ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر، على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

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