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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنظام التعيين.. وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة.. إليك التفاصيل

صدى البلد

أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، عن حاجته لتعيين (6) ضمن وظائف وزارة النقل 2024، في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية  في الفترة من 1/2/2024  حتى 15/2/2024، على الرابط الآتي  https://jobs.caoa.gov.eg.

 

وظائف وزارة النقل 2024


ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها:-
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
6. أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون بتقدير عام (جيد جدا) على الأقل.
7. أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين.
8. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.
10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
11. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

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