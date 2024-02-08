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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

382 ألف جنيه .. فرص عمل مميزة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلى وظيفة وكيل المشتريات.

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى وكيل المشتريات بمرتب يصل إلى إلى  12,379 دولار أمريكي بما يوازي 382511 جنيها مصريا .

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رواتب فرص عمل السفارة الأمريكية 


وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 14/02/2024 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 12,379 دولار .

وتشجع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة كل من النساء والرجال على التقدم لهذا المنصب، حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

ويتم البدء بالعمل بعد استلام تصريح الوكالة براتب مادي يبلغ  12,379 دولارًا أمريكيًا /في السنة للعمل بالسفارة فى القاهرة علي أن يتم غلق باب التقديم فى 14/02/2024

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة


وتتضمن أيضا فرص عمل أخري مثل الحاجة إلي عدد 4 نجارين 
براتب مادي يبلغ 6,639 دولارًا أمريكيًا/في السنة للعمل بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة علي أن يتم غلق باب التقديم فى 22/02/2024.
 

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

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وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة العديد من الوظائف الشاغرة حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط التقديم علي الفرص المتاحة.

وتوفر السفارة الأمريكية راتبا ماديا مميزا حسب التخصصات المطلوبة.

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